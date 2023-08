Zuckerberg-Musk, nuova puntata del duello

Il creatore di Facebook attacca

ROMA – Mark Zuckerberg sembra allontanare l’ipotesi di un combattimento di arti marziali miste in una location epica in Italia con Elon Musk, il patron di X, l’ex Twitter. “Penso che possiamo essere tutti d’accordo che Elon non è serio, è ora di andare avanti”, scrive su Instagram il fondatore di Facebook. Della sfida dei due si parla da qualche giorno e anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha proposto il teatro della perla turistica dello Ionio come palcoscenico.

Colpi di sciabola Zuckerberg-Musk

“Ho offerto – prosegue – un vero appuntamento. Dana White (presidente di Ufc, un’organizzazione sportiva di arti marziali, ndr) si è offerto di realizzare una competizione vera, per beneficenza. Elon non conferma una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico e ora chiede invece di fare un ‘round di pratica’ nel mio cortile. Se Elon volesse valutare sul serio una data reale e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è il momento di andare avanti. Mi concentro sulla competizione con persone che prendono sul serio lo sport”, conclude Zuckerberg.