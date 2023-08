Sfida Musk-Zuckerberg, De Luca si candida: “Taormina c’è”

L'incontro di arti marziali miste tra i due miliardari sarà trasmesso in diretta streaming. E il Teatro Antico è pronto a ospitarlo.

ROMA – Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord rivolgendosi al ministro Gennaro Sangiuliano si è detto pronto ad accogliere nel meraviglioso teatro Antico la sfida epocale tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. È quanto si legge in una nota. “Se cercate una location epica, suggestiva e incantevole – ha affermato il sindaco Cateno De Luca – Taormina c’è“.

Il riferimento è all’incontro di arti marziali miste che dovrebbe vedere contrapposti il fondatore di Tesla e adesso proprietario di Twitter (ribattezzato X), Musk, e l’inventore di Facebook e fondatore di Meta, Zuckerberg. I due dovrebbero essere protagonisti di uno scontro, che secondo le notizie rese note, dovrebbe essere trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme dei due miliardari.

Il luogo scelto per l’incontro dovrebbe richiamare quelli visti sullo schermo nel film Il Gladiatore. Motivo per il quale è stata scelta l’Italia. Il tutto, però, non dovrebbe svolgersi a Roma. “Sarà anche l’occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale“, ha detto il ministro della Cultura. In questo quadro, l’offerta di De Luca: Taormina e il suo Teatro Antico.