Zverev è il primo finalista al Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros maschile 2026. Il 29enne tedesco, seconda testa di serie, ha messo fine alla corsa di Jakub Mensik, numero 26 del seeding, per 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore di gioco e domenica sfiderà per il titolo il vincente della semifinale tutta italiana fra Flavio Cobolli – che con l’eliminazione di Mensik è sicuro di entrare nella Top Ten Atp da lunedì – e Matteo Arnaldi: tre successi su tre nei confronti col sanremese (tutti nel 2025 ma sempre sul veloce), mentre col 24enne romano è avanti 3-1, avendolo battuto lo scorso anno proprio a Parigi e poi sull’erba di Halle mentre in questa stagione Cobolli si è imposto sulla terra di Monaco prima di cedere a Madrid.

Zverev proverà dunque a sfatare il tabù Slam dopo aver perso tre finali: agli Us Open 2020 per mano di Thiem, al Roland Garros 2024 contro Alcaraz e agli Australian Open 2025 di fronte a Sinner. Campione olimpico a Tokyo, il 29enne di Amburgo disputerà la sua 42esima finale nel circuito maggiore: 24 finora i titoli conquistati, l’ultimo dei quali oltre un anno fa a Monaco di Baviera mentre in questa stagione è uscito battuto dalla finale di Madrid contro Sinner. “Mensik nelle ultime due settimane ha giocato in maniera incredibile, sapevo che sarebbe stata la sfida più dura ma l’ho gestita, l’ho vinta e sono felice – le parole del tedesco – Spero di giocare un altro grande match domenica. Qui l’atmosfera è sempre fantastica, ogni punto va giocato come se fosse l’ultimo”.

– foto Ipa Agency –

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