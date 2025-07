Tutto pronto per il 1° trofeo nazionale di golf “Livia Pertile”

Il 19 luglio, tra Castiglione di Sicilia e Passopisciaro

CATANIA – In una suggestiva cornice naturalistica tra i vigneti alle pendici dell’Etna, sabato 19 luglio, presso il Picciòlo Golf Club di Castiglione di Sicilia, si terrà il 1° trofeo nazionale di golf “Livia Pertile”. Un evento speciale all’insegna dello sport e dell’arte. L’eleganza e lo stile del mondo del golf coniugata con la creatività e la bellezza dell’arte contemporanea in un contesto unico e potente. Il verde del Parco dell’Etna, del Parco dei Nebrodi e del Parco fluviale dell’Alcantara.

Durante il trofeo, che partirà sin dal mattino e che prevede la partecipazione di atleti provenienti da ogni regione d’Italia e non solo, il pubblico potrà avere un’anteprima dell’inaugurazione dell’atelier d’arte Livia Pertile in programma nel pomeriggio. A gara ultimata, presso la nuova sede (SS 120, via Regina Margherita, 114, Passopisciaro- Castiglione di Sicilia).

Artista e pittrice siciliana d’adozione. Apprezzata da rinomati critici d’arte nell’ambito delle mostre più importanti del panorama nazionale ed internazionale. Nonché per le sue collaborazioni con nomi e brand di lusso tra Taormina e Palermo. Impreziosirà la cerimonia di premiazione del trofeo. Gli atleti vincitori delle varie categorie, infatti, oltre a guadagnare punti per il proprio ranking personale, guadagneranno qualcosa di prezioso e unico, un’opera d’“Arte in movimento”. Un capo d’abbigliamento, un oggetto o un accessorio di pregio dipinti a mano secondo lo stile inconfondibile dei temi cari a Livia Pertile: la natura, gli animali, il golf, le donne, le automobili…

Nel tardo pomeriggio, dopo la premiazione, pubblico del torneo e special guest potranno immergersi nel mondo creativo della Pertile. Partecipando all’apertura del suo nuovo spazio artistico. La mostra allestita per l’occasione, sarà visitabile gratuitamente e in maniera permanente a partire dal 20 luglio.

Arte & Golf, un connubio tra due mondi per un evento Made in Sicily che mira a offrire un’esperienza culturale, artistica e sportiva unica e coinvolgente.