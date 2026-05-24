La Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A ricerca figure professionali

La Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., in occasione dell’avvio della stagione balneare 2026, ricerca ai fini dell’assunzione le seguenti figure professionali:
- OPERAIO GENERICO,
- ASSISTENTE SPIAGGIA,
- ASSISTENTE SPIAGGIA NOTTURNO,
- ASSISTENTE SALVATAGGIO,
- ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA,
- CASSIERE.
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, previa visione del relativo regolamento, compilando il form dedicato presente sul sito internet
www.mondelloitalobelga.it