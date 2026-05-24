 La Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A ricerca figure professionali
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MONDELLO ITALO BELGA
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La Società Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., in occasione dell’avvio della stagione balneare 2026, ricerca ai fini dell’assunzione le seguenti figure professionali:

  • OPERAIO GENERICO,
  • ASSISTENTE SPIAGGIA,
  • ASSISTENTE SPIAGGIA NOTTURNO,
  • ASSISTENTE SALVATAGGIO,
  • ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA,
  • CASSIERE.

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, previa visione del relativo regolamento, compilando il form dedicato presente sul sito internet

www.mondelloitalobelga.it

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