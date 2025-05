Il 118 e lo “sciopero virtuale”, Castro: “Sostegno agli operatori”

Contro le continue aggressioni subìte

CATANIA – Il primo maggio al lavoro, come capita in tutti gli altri giorni dell’anno. Gli operatori del 118 in mattinata hanno messo in atto uno sciopero virtuale. Per mettere in evidenza i disagi e il pericolo che corrono per le continue aggressioni subìte, specie negli ultimi giorni.

Durante le tre ore il servizio è continuato e sono stati effettuati interventi di somma urgenza fin dalla mattinata in coincidenza con i presidi organizzati in vari punti del territorio. Lo sciopero virtuale è stato organizzato dagli autisti soccorritori. E il presidente della Seus 118 per la Regione Siciliana, Riccardo Castro – comprendendo il disagio – è andato a incontrare una parte dei lavoratori. Per sensibilizzare il problema e dare sostegno agli autisti soccorritori lanciando l’ennesimo appello perché vengano rispettate le persone e i professionisti che coprono questo servizio.

Il presidente Riccardo Castro ha riassunto così la mattinata al fianco degli angeli del soccorso: “In segno di profonda riconoscenza, ho fatto visita ai miei ragazzi, agli autisti soccorritori. Anche in questa giornata speciale, la Festa dei Lavoratori, sono lì, presenti, al servizio di tutti noi. Ed è chiaro che fisicamente oggi ho incontrato solo una parte di loro, ma il mio sincero e affettuoso grazie va a tutti gli oltre 3.000 dipendenti della Seus e al personale Sanitario del Sistema 118 Siciliano”.

Ancora Castro ha aggiunto: “A chi, più di loro, dobbiamo gratitudine e rispetto? Sono orgoglioso del lavoro che svolgono ogni giorno, con impegno, sacrificio e grande senso del dovere. Lanciamo insieme un messaggio chiaro: rispettiamo il loro lavoro, apprezziamo il loro operato, onoriamo la loro divisa”.