PALERMO – Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno intensificato i controlli, tramite telelaser, tra i viali del parco della Favorita.

Durante questi controlli è stato inquadrato dal telelaser, una moto di grossa cilindrata, mentre correva a 150 km/h sul viale Ercole altezza Ippodromo. Il motociclista sfrecciava tra le auto, il centauro è stato fermato grazie all’ausilio del personale posto a valle del posto di controllo.

I controlli nella giornata di domani

I controlli, nella giornata di domani, continueranno focalizzandosi sulla circolazione di altri mezzi a due ruote, in particolare dei veicoli di micro mobilità elettrica quali i monopattini ed i velocipedi a pedalata assistita. Ma non solo. Si procederà al controllo dei veicoli in sosta irregolare e per i mezzi in circolazione, senza copertura assicurativa e revisione o gravati da fermo amministrativo o fiscale, utilizzando le nuove apparecchiature Lince Traffic di dotazione e un consistente numero di pattuglie per la contestazione delle infrazioni.

Colucciello: “Ci adoperiamo per tutelare la sicurezza”

“La polizia municipale si adopera in ogni modo per tutelare la sicurezza della collettività, anche, e specialmente, sulla circolazione dei veicoli che risultano, dai dati infortunistici, maggiormente coinvolti in sinistri con feriti”, a dichiararlo il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello.

“Nella considerazione, supportata dai dati statistici, che nei sinistri rilevati parecchi sono i veicoli scoperti da assicurazione o non in regola coi documenti e che la non regolarità del mezzo può indurre il conducente ad allontanarsi dall’incidente o tentarlo nel darsi alla fuga, si cerca di intercettare i veicoli irregolari lungo le principali direttive di traffico col supporto dei nuovi strumenti, così da togliere dalla circolazione i veicoli irregolare ed al contempo riverberare sulla circolazione quell’azione deterrente ma anche rassicurante costituita dalla vista del personale della Polizia Municipale in azione”.

“I controlli dei mezzi a due ruote o di micro mobilità elettrica, così come pure i controlli sulla velocità con apparecchiatura Telelaser e contestazione immediata sul posto, necessitano l’impiego di grandi risorse umane, che vengono dosate per far fronte a tutte le incombenze cui quotidianamente la polizia municipale è sottoposta“.