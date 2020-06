Assunzioni alle Poste

Ecco come candidarsi.

Poste Italiane offre lavoro. La storica società di servizi, tra le più importanti in Italia, si occupa della gestione del servizio postale su tutto il territorio nazionale e necessita adesso di nuovi portalettere. Il bando, da poco pubblicato, si rivolge a diplomati o laureati, anche senza esperienza. Ai candidati selezionati verrà proposto un contratto a tempo determinato, che si protrarrà per tutta l’estate (fino a settembre 2019).

Per candidarsi è necessario collegarsi al sito “erecruiting.poste.it” ed inserire il proprio curriculum. Il bando scadrà il prossimo 3 giugno. Una volta presentata la domanda, la società ricontatterà gli aspiranti portalettere che hanno superato la prima selezione, che verranno convocati per un test logico da svolgere di presenza o invitati a fare un test online. Si accederà poi alla terza fase di selezione, che consisterà in un colloquio.