PALERMO – “Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia, chi usa una giornata di memoria e di futuro per fare la sua piccola battaglia politica sbaglia e fa un torto a Falcone”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a ‘Radio anch’io’ sulle polemiche delle celebrazioni in occasione della strage di Capaci. “Io faccio il ministro dell’Interno – ha aggiunto – e con tutto il rispetto per il signor Fava, noi la mafia la combattiamo assumendo poliziotti, confiscando beni e riconsegnandoli ai cittadini”.

Il ministro, alla Stele di Capaci, nel luogo della strage del 23 maggio 1992, ha deposto una corona d’alloro. Poi ha visitato il giardino della Memoria dove è esposta la “Quarto Savona 15”, l’auto della scorta di Giovanni Falcone.

La protesta dei lenzuoli intanto arriva anche a Palermo. A due passi dall’aula bunker, dove sta per cominciare la commemorazione del XXVII anniversario della strage di Capaci, è comparso su un balcone uno striscione contro Matteo Salvini con su scritto ‘Noi non ti vogliamo’.