Classici in strada con tre importanti appuntamenti in tre diversi quartieri e piazze della città

Il 18 maggio è partita la 6° edizione dei Classici in strada con tre importanti appuntamenti in tre diversi quartieri e piazze della città (Ballarò, piazza S. Anna e Danisinni) dedicati al Decameron di Boccaccio, nella cornice di un lavoro biennale che le scuole hanno dedicato alla ‘Città’ , in omaggio a Palermo Capitale della Cultura 2018.

Il Decameron è a ragione uno dei libri-prospettiva, libri, cioè, che dischiudono orizzonti di significato ampi per gli uomini di ogni tempo. Libro che diviene, nelle innumerevoli performance messe a punto dagli studenti di ogni età, un grande canovaccio da esplorare attraverso l’arte, la musica e il teatro, per renderlo un’esperienza globale che possa essere condivisa con tutti.

Giunto alla 6° edizione, Classici in strada è un vasto progetto di rete che dal 2013 unisce scuola, Università e associazioni impegnate a vario titolo in un lavoro comune di studio, lettura, scambio e azione sotto il patrocinio dell’USR Sicilia-AT Palermo e del Comune dei Palermo. La parola della grande letteratura esce fuori dalle aule e dalle biblioteche per arrivare nelle strade, nei quartieri segnati da alto disagio sociale e dispersione, nel carcere. La PAROLA crea LEGAMI tra studenti piccoli e grandi e, come un filo sotterraneo , cuce tra loro i luoghi più distanti e, talora, più emarginati della città. Piazze e cortili di Ballarò, Borgo Vecchio, Brancaccio o Ucciardone divengono così teatri di incontro e azione cittadina.