Blitz antimafia a Carini

PALERMO- Blitz della squadra mobile a Carini, dove finiscono in arresto nuovi capi e affiliati della famiglia mafiosa. E’ in corso dalle prime luci dell’alba l’operazione che ha fatto scattare le manette per nove persone che dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio.

Ecco i nomi degli arrestati: Vincenzo Passafiume, Salvatore Amato, Fabio Daricca, Alessandro Bono, Antonino Vaccarella, Salvatore Lo Bianco, Giuseppe Daricca, Giuseppe Patti.

Fabio Daricca, Alessandro Bono e Antonino Di Maggio sono già reclusi.