PALERMO – “Il decreto sblocca cantieri è la dimostrazione che il treno leghista ferma solo nelle stazioni del Nord”. A parlare è il deputato regionale autonomista, Carmelo Pullara, riguardo alle vicende del decreto sblocca cantieri. “Dovrebbe il M5s – continua Pullara – rendersi conto che stare attaccati alla locomotiva leghista lo allontana dagli interessi dei meridionali, così come per i cantieri della Agrigento-Palermo e dell’Agrigento-Caltanissetta, rimasti bloccati perché non interessano a Salvini che avrebbe avuto ben altri atteggiamenti se si fosse trattato di collegamenti stradali del Nord”. Pullara, che riconosce al M5s “la sola colpa di un alleato naturalmente inadatto e sbagliato”, poi conclude: “Farebbe bene Di Maio a guardare con maggiore attenzione e interesse i movimenti civici e/o autonomisti siciliani che puntano al riscatto sociale ed economico dell’Isola”.