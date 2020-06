Precipita dal terzo piano

ENNA – Un bimbo di otto anni è precipitato dalla finestra del terzo piano della sua casa ad Enna bassa. Il piccolo, che è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, era solo in casa con un fratellino di sei anni perché pare che il padre fosse sceso in garage. Quando il fratellino più piccolo ha sentito il tonfo anche lui si è arrampicato sulla finestra. Solo le urla dei passanti hanno evitato che anche lui finisse di sotto. La madre dei piccoli, una tailandese sposata con l’italiano, padre dei bimbi, è tornata in patria lo scorso anno lasciando i bambini al marito. Sono in corso accertamenti della Polizia. (ANSA).