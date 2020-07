“Miccichè, ti spiego una legge:

PALERMO – “Ieri Gianfranco Miccichè ha detto: ‘Se il cambiamento di questa classe dirigente deve essere rappresentato da Cancelleri allora devo dire che questo ricambio non mi piace. Non sono in grado di capire come fare una legge’. Dite a Micciché che, se vuole, di leggi gliene spiego una tonnellata, a partire da quella che taglierà i vitalizi in Sicilia… compreso il suo”. Lo scrive su Facebook il leader del Movimento cinque stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, rispondendo alle frasi pronunciate ieri dal presidente dell’Ars nel corso di un dibattito organizzato alla Marina di Libri nell’ambito dei dieci anni di Livesicilia.