PALERMO – Avvenimenti previsti per domani, venerdì, in Sicilia:

1) PALERMO – Hotel Ibis Styles, ore 09:30 Convegno dal titolo “Le prospettive del mercato FV in Sicilia”, per lo sviluppo del mercato fotovoltaico, organizzato per gli operatori del settore da Italia Solare.

2) PALERMO – Teatro Santa Cecilia, ore 09:30 Seconda Conferenza nazionale sulle periferie urbane “Dieci, Cento, Mille Centri”, per pensare un altro futuro attraverso esperienze nazionali ed europee. Previsti gli interventi di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Jana Lauffs, comune di Dusseldorf, Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano e Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo e di Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco che organizza l’evento.

3) CATANIA – Presidenza Regione (Ex palazzo Esa), ore 10:00 Firma di un protocollo d’intesa tra la Regione l’assessore regionale Antonio Scavone e i partner del progetto Life, presidente Claudio Gradara (Federalimentare in partenariato con Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare e Unione nazionale consumatori) contro lo spreco alimentare.

4) PALERMO – Country Time Club, viale dell’Olimpo 5, ore 10:30 Presentazione dei ’30/o Palermo Ladies Open’, torneo internazionale di tennis del circuito Wta in programma dal 20 al 28 luglio prossimi. Sarà inoltre, presentata l’iniziativa ‘Tennis in Piazza’, in programma a Monreale il 22 giugno in Piazza Guglielmo II.

5) CATANIA – Presidenza Regione (ex Palazzo Esa), ore 10:30 Conferenza stampa di Agrinsieme sui temi legati al comparto agrumicolo siciliano.

6) CATANIA – Municipio, sala consiliare, ore 10:30 Cerimonia di accoglienza dei partecipanti al progetto culturale ‘Youth Ambassador’, promosso da Tuttolingue. Partecipano il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali Barbara Mirabella.

7) BAGHERIA (PA) – Palazzo Butera, sala Borremans, ore 11:00 Il sindaco Filippo Maria Ripoli, parlando della situazione del Comune all’indomani delle elezioni, traccerà un bilancio dei primi mesi di governo.

8) CATANIA – Camera di Commercio del Sud Est, ore 11:00 I vertici di Unioncamere fanno il punto con i dati siciliani sul settore agroalimentare di eccellenza e presentano la manifestazione ‘Siciliamo’ in programma dal 14 al 16 giugno. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace ed il presidente della Camera di Commercio del Sud Est Pietro Agen.

9) CATANIA – Orto botanico, ore 11:00 Legambiente presenta la seconda edizione della campagna Sicilia Munnizza Free. Alle 15.30 EcoFocus Catania dal titolo ‘La raccolta differenziata, novità, problematiche e soluzioni. Partecipano, tra gli altri, i presidenti nazionale e regionale Stefano Ciafani e Gianfranco Zanna.

10) PALERMO – Cinema De Seta, ore 15:00 Convegno dal titolo ‘E’ possibile uscire dai sistemi mafiosi?’. Partecipa, tra gli altri, il presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria Roberto Di Bella.

11) PALERMO – Facoltà di Giurisprudenza, ore 15:00 Nell’ambito del Master Apc si terra la Lectio magistralis del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho su ‘La procura nazionale antimafia: competenze e coordinamento in materia di criminalità organizzata e di terrorismo’.

12) CATANIA – Università, palazzo centrale, ore 16:30 Tappa del roadshow ‘Italian Clab Express’ tra tutti gli atenei che hanno attivato un contamination Lab e che fanno parte dell’Italia Clab Network sulla creatività come motore dell’innovazione. Partecipano il rettore Francesco Basile ed il sindaco Salvo Pogliese.

13) CALTAGIRONE (CT) – piazza S. Francesco d’Assisi, ore 17:00 Prima giornata del convegno ‘L’attualità di un impegno nuovo’ sull”Appello ai liberi e forti’ di don Sturzo. Interventi, tra gli altri, del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, del presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d’Europa card. Angelo Bagnasco e del presidente del Partito popolare Europeo Joseph Daul.

14) PANTELLERIA (TP)- Lungomare Paolo Borsellino, ore 17:00 Il presidente del Parco Salvatore Gabriele e il direttore Antonio Parrinello, presenteranno il “Piano di Prevenzione Antincendio Isola di Pantelleria”.

15) CUSTONACI (TP) – Sala Conferenze Solina Quartana, ore 17:30 Convegno dal titolo “I parchi letterari – Turismo culturale e sviluppo locale”.

16) PALERMO – Conservatorio Scarlatti, ore 18:00 In scena, per la Stagione 2019 del Conservatorio, “La lettera Scarlatti”, su testo di Chiara Giacopelli ispirato a “Il Signor Re diesis e la signorina Mi Bemolle” di Jules Verne.

17) PALERMO – Centro Astalli, Piazza SS 40 Martiri, ore 18:00 Proiezione del film collettivo di ZaLab sull’Italia dell’accoglienza diffusa “Paese Nostro”, organizzata dall&rsquoassociazione Sole Luna e dal Centro Astalli.

18) CATANIA – Centro ‘Le ciminiere’ sala E, ore 18:45 Presentazione, organizzata da Assostampa, del libro sulla tortura del magistrato Santino Mirabella ‘Tortura tortura’. Partecipano, tra gli altri, il sostituto procuratore Fabio Regolo e Daniele Lo Porto, segretario provinciale Assostampa.

19) SCIACCA (AG) – via L. Sciascia, ore 19:00 Assemblea dei soci Consorzio di bonifica di Agrigento.

20) TAORMINA (ME) – Teatro Antico, ore 21:00 Concerto di Francesco de Gregori nell’ambito del tour ‘De Gregori & Orchestra greatest hits live’.

