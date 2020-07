Foss, l’ex sovrintendente Pace:

“Sono pronto a un confronto pubblico con gli attuali gestori della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana ove costoro dovessero ritenere essere questo il miglior modo per perseguire gli interessi dell’ente stesso”. Lo dice in una nota Giorgio Pace, ex sovrintendente della Fondazione.

Pace è stato tirato in ballo da una relazione di dieci pagine che getta ombre sulla gestione della Foss. Documento che è stato consegnato all’attuale Cda ma anche alla Regione e inviato cinque giorni fa pure alla Procura della Corte dei conti, dove si parla di “problemi e anomalie” nella gestione della Fondazione. Il rapporto, redatto dall’ex commissario ad acta che ha cessato il mandato dopo la nomina del Cda in carica, Giovanni Riggio, segnala consulenze e forniture affidati per importi sotto soglia per ‘intuito persona’ “in difetto alla trasparenza e alla libera concorrenza”, l’utilizzo di personale precario in attività di programmazione artistica anziché in mansioni minori come si dovrebbe, compensi maggiori del previsto, gestione allegra del personale, un numero di permessi ai dipendenti eccessivo.