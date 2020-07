ASD SporT21 Sicilia, campione regionale 2019 FISDIR

Si è tenuta il 30 giugno, a Lipari all’interno della manifestazione denominata “Un Mare di Judo” organizzata dalla ASD Judo Club Lipari, la seconda fase regionale di JUD FISDIR riservata ad atleti con disabilità intellettivo relazionale, valevole quale gara di chiusura e attribuzione del titolo regionale di società. La ASD SporT21 Sicilia dopo le due prove di gara, la prima realizzata a Bagheria, si aggiudica il titolo regionale di società per la stagione sportiva 2019 dopo il terzo posto ai campionati italiani FISDIR svoltosi a Roma il 3 marzo.

Una manifestazione, quella eoliana, che nello spirito della integrazione sportiva ha proposto in un contesto fotografico eccezionale quale è quello dell’isola di Lipari, per la seconda volta in Sicilia, una esperienza di inclusione sportiva tra ragazzi normodotati e ragazzi diversamente abili tesserati con società siciliane che praticano judo consentendo allo sport di svolgere anche la sua importante funzione sociale.

Una settimana dal 25 giugno al 30 giugno dedicata al mare ed al judo, che ha coinvolto in totale oltre un centinaio di atleti della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta karate ed Arti marziali) e la presenza di tre maestri non siciliani come: Walter Scolari, Marco Ghiringhelli e Arturo Cancelmo, insieme agli otto atleti con disabilità siciliani, tesserati per le tre società affiliate alla FISDIR, per promuovere il judo. Tutti gli atleti hanno partecipato attivamente, alle iniziative regionali, nazionali ed internazionali organizzate e autorizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Paralimpica degli Intellettivo Relazionali. Un binomio riuscito quello del Judo e del mare, contrassegnato da momenti ricreativi, e sportivi.

Tre le società in gara che si sono misurate sulla materassina di judo del Palazzetto Nicola Biviano di Lipari. la ASD Judo Club Lipari padrone di casa, la ASD special Boys e la ASD SporT21 Sicilia.

Dopo i convenevoli saluti di apertura da parte del Presidente della Asd Judo Club Lipari Gaetano Bisazza, gli interventi dell’Assessore allo Sport Davide Merenda e dell’Assessore ai Servizi sociali Tiziana De Luca intervenuti in rappresentanza del Sindaco di Lipari Marco Giorgianni, il responsabile tecnico Regionale Settore Judo FISDIR Sicilia Giampiero Gliubizzi, ha portato i saluti della FISDIR e del Delegato Regionale Marzia Bucca. Una gara di judo che ha dapprima coinvolto gli atleti della FISDIR terminata con il coinvolgimento degli amici compagni di judo delle altre società FIJLKAM presenti che hanno con la loro partecipazione assunto il ruolo di “Facilitatori” e gareggiato anche con gli atleti diversamente abili. Una giornata di sport ed inclusione sociale che ci ricorda che il judo è uno sport senza barriere ed aperto a tutti e che si può fare tutti insieme.