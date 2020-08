Furbetto del reddito di cittadinanza

Era uno dei due dipendenti non in regola in un esercizio commerciale.

MARSALA (TRAPANI) – Un quarantenne di Marsala che percepiva il reddito di cittadinanza, è stato denunciato alla Procura dalla Guardia di finanza per truffa aggravata allo Stato. L’uomo lavorava in nero in un esercizio commerciale di contrada Tabaccaro, a circa 8 chilometri a nord dal centro di Marsala, che vende mangimi e altri prodotti per animali. All’uomo, uno dei due lavoratori non in regola trovati nel negozio, le Fiamme gialle hanno anche sequestrato, a titolo preventivo, la carta di credito del reddito.