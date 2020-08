PALERMO – L’assemblea dei soci della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre del 2018 con un ricavo di 75 milioni di euro in aumento di dieci milioni, un utile che da un milione è passato a 4.5 milioni di euro e un margine operativo lordo che passa da 7 a 14 milioni. E’ il quinto anno consecutivo che il documento finanziario si chiude con il segno positivo. “Una crescita che è dovuta non solo all’aumento dei passeggeri – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap – ma anche al settore non aviation che ha visto incrementi del dieci per cento sia nel rent a car che in food and beverage e retail e che ha coinciso con un taglio dei costi e una maggiore efficienza della società”. Si guarda ai nuovi investimenti. Il piano quadriennale, che pesa circa cento milioni di euro, è in via di definizione con i tecnici dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, l’Enac.

Da gennaio al 19 luglio l’aeroporto di Palermo ha totalizzato una crescita del flusso di passeggeri dell’8% (3,7 milioni di viaggiatori), cioè oltre 260mila passeggeri in più rispetto a gennaio/19 luglio del 2018. Voli: 23.764, +8,87% sul 2018. Crescono i passeggeri internazionali: +23,20% (+999.724), oltre 190mila viaggiatori in più rispetto al 2018. Anche nei primi 19 giorni di luglio il trend è sempre positivo: 471.057 passeggeri, con un rotondo aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2018, e 3.375 voli (+8,6%). Le prime cinque destinazioni internazionali sono state Londra, Parigi, Monaco, Bruxelles, Madrid.