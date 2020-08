H&M sta cercando

Opportunità per entrare a far parte di H&M. La grande catena, nata in Svezia e specializzata nella vendita di abbigliamento, scarpe e accessori, è ora alla ricerca di nuovo personale per molte delle sue sedi italiane. Presente infatti in ben 72 paesi, conta quasi 180mila dipendenti e 4.900 punti vendita, di cui alcuni sparsi per il nostro paese. Interessati da questa campagna assunzioni anche diversi negozi H&M presenti in Sicilia. Le figure ricercare in queste fase di selezione sono svariate: si va dai sales advisor (consulenti commerciali) ai visual merchandiser, passando per ruoli di responsabilità. L’azienda si rivolge soprattutto a giovani e promette un’adeguata formazione ai neo assunti.

Per ricevere maggiori informazioni e per proporsi, occorre collegarsi all’area “career” del sito H&M, accedendo a questo indirizzo: https://career.hm.com/content/hmcareer/it_it/findjob.html