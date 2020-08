Priolo, amianto nella scuola

SIRACUSA – Il sindaco di Priolo (Siracusa) Pippo Gianni ha disposto la chiusura della scuola materna, primaria e secondaria, il plesso “La Pineta”, per la presenza di amianto nell’edificio, che non risponderebbe ai “requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, non è idoneo strutturalmente in quanto dalla realizzazione non è mai stato oggetto di adeguamenti: si tratta di un prefabbricato con tamponamenti esterni in pannelli sandwich in lastre di cemento-amianto”. La chiusura è stata disposta fino alla rimozione della situazione di pericolo. (ANSA)