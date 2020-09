TORINO – Un esposto relativo alla condotta del prefetto di Agrigento per il caso Open Arms è stato presentato stamani alla procura della città siciliana dall’Associazione giuristi democratici. Nel documento si denuncia il mancato rispetto dell’ordinanza del Tar del Lazio sulla gestione dello sbarco dei migranti e si chiede di valutare eventuali ipotesi di “violazioni commissive o omissive” di rilievo penale.

Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, non rilascia dichiarazioni in merito all’esposto che è stato presentato, alla Procura di Agrigento, dall’associazione giuristi democratici nei suoi confronti. A dovere disporre lo sbarco dei migranti della Open Arms, anche dopo l’ordinanza del Tar del Lazio, avrebbe dovuto essere il Viminale. La Capitaneria di porto, intanto, per quanto di sua competenza, continua a garantire l’incolumità e la salute dei profughi, non appena vengono segnalate esigenze, ad effettuare le cosiddette evacuazioni mediche.

(ANSA).