Lampedusa, sbarco di 57 migranti

Sono sbarcati sul molo Favaloro, a Lampedusa, 57 migranti che sono stati salvati al largo dell’isolotto di Lampione mentre si trovavano su un’imbarcazione di fortuna diretta verso l’Italia. Ad accorgersi della barca, carica di migranti, sono stati i finanzieri che, assieme alla Capitaneria di porto, si sono occupati del soccorso.

Fra i migranti intercettati davanti all’isolotto di Lampione e sbarcati al molo Favaloro di Lampedusa vi sono anche due donne, una delle quali incinta. Un ragazzo, che ha accusato un malore, è stato caricato su una barella e trasportato al poliambulatorio dell’isola, finito in questi giorni al centro delle polemiche per i referti delle persone lasciate sbarcare dalla Open Arms per “ragioni mediche”. I migranti dovrebbero essere tutti di nazionalità tunisina.

Intanto, la Open Arms si trova ancora ormeggiata al largo dell’isola di Lampedusa. Sbarcati i 27 minori.