PALERMO – Stamattina presso lo stadio comunale Renzo Barbera , la Cgil di Palermo insieme alla fillea cgil di palermo in occasione del 30 anniversario della morte dei 5 operai che persero la vita durante i lavori di ricostruzione dello stadio in vista ei mondiali del 90 , hanno depositato una corona di fiori per ricordare quei drammatici fatti e le giovani vittime, Antonio Cusimano di soli 20 anni, (il più giovane) Giovanni Carollo e Domenico Rosone entrambi 31 anni e Gaetano Palmeri e Serafino Tusa di 28 anni : a distanza di 30 anni nonstante si siano fatti passi in avanti sul piano della sicurezza è prevenzione grazie all’emanazione delle leggi 626/08 e successivamente con il decreto 81/08, il tema della sicurezza rimane un tema drammatico in quanto ogni anno in Italia si registrano più di mille morti sul lavoro, nell’ anno 2018 sono stati statisticati 1218 morti sul lavoro , 70 in più rispetto al 2017 dichiarano Francesco Piastra segretario provinciale Cgil Palermo e Piero Ceraulo segretario generale Fillea Cgil Palermo, anche nel 2019 il trend conferma l’andamento degli ultimi anni, questo testimonia come nonostante le leggi in materia di prevenzione e sicurezza, gli infortuni mortali continuano ad esserci a causa dei mancati controlli, proseguono Piastra e Ceraulo, occorre che tutti i soggetti concorrano a creare nei luoghi di lavoro la cultura effettiva della prevenzione , e non di una applicazione formale e non sostanziale delle norme, sarebbe il caso di partire anche dalle scuole coinvolgendo le giovani generazioni al fine di consolidare una consapevolezza sui temi che riguardano il lavoro.Come sindacato concludono Piastra e Ceraulo, continueremo a vigilare affinche tutti i soggetti interessati e coinvolti facciano il proprio dovere anche mettendo in atto denunce specifiche che possano in qualche misura ridurre questo fenomeno.