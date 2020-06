Chi è la ‘Samara’

Nel film horror ‘The Ring’ terrorizzava la gente in un video, prevedendone la morte dopo sette giorni dalla visione. Ora Samara Morgan è sbarcata nel mondo reale, e i suoi bersagli preferiti sono gli italiani. Ovviamente Samara non è altro che un travestimento, ma la paura di chi l’ha incontrata nel cuore nella notte è reale.

Insomma il ‘Samara challenge’, così è stato battezzato dal web, è un gioco pericoloso. Perfettamente truccata, lunghi capelli neri a coprire il volto, camicia da notte bianca, coltellaccio in mano e pupazzo al fianco: Samara è stata avvistata in diverse città italiane, da Catania (con risultati tutt’altro che positivi) a Cagliari, passando per Foggia. Ora la protagonista del famoso lungometraggio del 2002 ha deciso di prendersi la Capitale: a Roma è stata avvistata a San Basilio, Casal Bruciato, Monti Tiburtini e Centocelle.

Che ci si creda o no, Samara è già un fenomeno fuori controllo. E ormai si comporta da influencer: sul proprio profilo Instagram lancia dei contest, e annuncia di visitare i quartieri con più like ai propri post. Sembra chiaro che la nuova Samara punti a surclassare l’originale, ma il rischio è alto: tra i tanti ammiratori che la seguono sui social, è molto probabile si nascondano delle vittime del brutto scherzo che non vedono l’ora di vendicarsi.