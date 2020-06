SANTA CROCE CAMERINA (RG) – Un uomo di 35 anni, Antonino Prinzivalle, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato lungo la provinciale Santa Croce Camerina-Scoglitti. L’uomo, a bordo di un Opel Corsa, stava svoltando in direzione di un officina ed è stato travolto da un’Audi 6 che proveniva in senso contrario. I vigili urbani hanno effettuato il sopralluogo. L’ispezione cadaverica è stata eseguita da medico legale Giuseppe Iuvara.

(ANSA).