PALERMO – ‘Mare Fest. Vietato non toccare’ è la Festa del Mare per bambini vedenti, ipovedenti e non vedenti, intitolata alla memoria di Sebastiano Tusa e in programma dal 23 al 28 settembre a Palermo, nell’ambito della quinta edizione del “Villaggio Letterario”: un modo per ricordare proprio l’impegno del professore Tusa per i non vedenti. La conferenza stampa di presentazione di “Mare Fest. Vietato non toccare” è in programma venerdì 20 settembre alle 11 all’Arsenale della Marina Regia, in via dell’Arsenale 142 a Palermo.

Saranno presenti la Soprintendente del Mare Valeria Patrizia Li Vigni e il direttore del Museo regionale di arte moderna e contemporanea “Riso”, Luigi Biondo. Interverranno Anna Russolillo, presidente del Villaggio Letterario; Stefania Cocuzza, dirigente scolastico dell’Istituto Cs Leonardo Sciascia, Alessandra De Caro, dirigente della Soprintendenza del Mare, responsabile dell’Arsenale della Marina Regia; Tommaso Di Gesaro, presidente dell’Istituto dei Ciechi “Florio e Salamone” di Palermo; Gaetano Minincleri, presidente dell’Unione Ciechi ed ipovedenti della Sicilia. Modera la conferenza stampa Alberto Samonà.