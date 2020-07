Renzi lancia ‘Italia viva’

Matteo Renzi dà la ‘pennellata’ finale alla scissione dal Pd: il nome del suo nuovo partito sarà ‘Italia viva’. E lo sarà da subito, con i gruppi parlamentari in attesa di formazione pronti a fregiarsi della denominazione già da domani. Si attende l’ufficialità delle adesioni, che si attesterebbe sui 43 parlamentari (27 deputati e 16 senatori), ma non si escludono colpi di scena tra rinunce e adesioni a sorpresa. Nulla è escluso, dunque, e l’unica ‘bussola’ sono le dichiarazioni dei diretti interessati sui social.

Tra i ‘no’ eccellenti figura quello di Andrea Marcucci. “Io resto a fare il mio lavoro nel Pd, non condivido la scelta di Matteo, sono ancora convinto che ci sia uno spazio importante per i liberaldemocratici come me”, afferma il capogruppo del Partito democratico al Senato in un post su Facebook. Poi precisa: “Voglio chiarire una cosa prima di tutto: non sarò mai un nemico di Matteo, mai diventerò un suo denigratore. Matteo Renzi resta il protagonista di una straordinaria stagione di governo, il patrimonio di quegli anni resta a disposizione del centrosinistra anche per il futuro”.

Tra gli ultimi ad abbracciare Italia viva, invece, c’è Raffaella Paita. Anche la deputata, già renziana dichiarata, affida a Facebook la sua decisione: “Ogni volta che in politica avviene una divisione, i suoi effetti non riguardano solo una comunità politica – si legge sulla sua pagina -. Riguardano il vissuto, i sentimenti, le passioni di ciascuno di noi. Perché non vorresti mai che la tua comunità si dividesse. Quando però le separazioni avvengono, ciascuno di noi è chiamato decidere. E per le mie idee politiche, per le mie battaglie culturali ho deciso, con sofferenza ma senza indugi. Per la mia storia starò con Matteo Renzi”.

“Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso”, aveva annunciato stamani Matteo Renzi sui social, contestualmente alla comunicazione della sua scelta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi interni. La vittoria che abbiamo ottenuto in Parlamento contro il populismo e Salvini è stata importante per salvare l’Italia, ma non basta”. Poi l’ex premier aveva reso noti i tratti salienti della nuova compagine: “innovativa, femminista, dove si lancino idee e proposte per l’Italia e per la nostra Europa”.