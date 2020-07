Temporali e maltempo in diverse regioni d'Italia. Sabato il sole, ma non durerà

Rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento: l’arrivo di una perturbazione ha portato la protezione civile a diramare diversi avvisi di allerta meteo. In particolare, dalle prime ore di domani saranno interessati l’Abruzzo, il Molise e la Puglia centro-settentrionale; inoltre sarà allerta arancione, per rischio idrogeologico, sull’area costiera del Molise e sull’area garganica della Puglia.

Sarà allerta gialla in molte altre regioni italiane: basso Veneto, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, Toscana sud-occidentale, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, il resto del Molise, Basilicata, sul versante ionico settentrionale della Calabria, sul resto della Puglia e sulla Sicilia occidentale. Codice giallo per piogge e temporali sparsi anche sulle zone centro meridionali della Toscana a partire dalla mezzanotte di oggi 18 settembre e fino alle 15 di domani.

A farne le spese sarà un fine settimana instabile, con il sole che sabato farà da padrone ma domenica lascerà spazio a un peggioramento. Secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, una perturbazione cercherà di raggiungere l’Italia: le regioni nordoccidentali, quelle tirreniche centro-settentrionali e la Sardegna saranno i principali ‘bersagli’ del maltempo. Durante la giornata di domenica, piogge e rovesci si intensificheranno su Piemonte e Liguria e arriveranno in Valle d’Aosta sudorientale, nel centro-ovest della Lombardia e nell’Emilia occidentale. Il meteorologo precisa che qualche piovasco non è escluso anche in Sardegna e Toscana settentrionale, mentre è ancora incerto il coinvolgimento del Lazio.