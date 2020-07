PALERMO – La polizia di Stato dopo un inseguimento ha arrestato Onofrio Puccio, 42 anni, accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Puccio, a bordo di una Jeep Renegade rubata la notte precedente, è stato sorpreso da una volante in via Santa Maria di Gesù. Anziché fermarsi è fuggito per le vie del quartiere Santa Rosalia, sfiorando pedoni, automobilisti e motociclisti. In via Monfenera, gli agenti sono però riusciti a circondarlo. L’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario