“Donne in vetrina per favorire il turismo”. Il consigliere regionale della Lega in Toscana, Roberto Salvini, ha avanzato una proposta choc in commissione Sviluppo economico ed è stato sospeso dal commissario regionale del Carroccio, Daniele Belotti.

“È un turismo anche quello”, dice Salvini in un video pubblicato su Facebook dal consigliere regionale Monia Monni, membro della commissione. “Io sono stato alle fiere in Germania – prosegue il leghista -, in Olanda è uguale, in Austria è uguale, in Francia è uguale: troviamo le donne in vetrina”. Monni si è detta indignata. Il pensiero di Salvini è stato definito “aberrante” dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e stamani è arrivata anche la condanna della Lega a cui è seguita la decisione del commissario di sospenderlo.

“Il nostro movimento vuole la riapertura delle case chiuse non per mettere le donne in vetrina – ha precisato Belotti –, ma, anzi, sull’esempio di società civilmente evolute come Svizzera e Austria, per toglierle dallo squallore delle strade al fine di garantire più sicurezza nelle città, eliminare il degrado, stroncare radicalmente l’indegno sfruttamento delle donne da parte di organizzazioni criminali, prevenire malattie a trasmissione sessuale e far emergere l’enorme ed incontrollata evasione fiscale, garantendo, in tal modo, entrate tributarie miliardarie per lo Stato”.