PALERMO – E’ finito violentemente sull’asfalto, in seguito ad un impatto terribile. C.R, un motociclista di 47 anni palermitano, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 11 in piazza Nascè, quasi all’inizio di via Isidoro Carini a Palermo.

Lo scontro si è verificato con un’Audi A3, i quali passeggeri sono rimasti illesi. L’uomo viaggiava a bordo di una Bmw Gs1200 quando è stato sbalzato dalla sella. Una volta lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118: il 47enne è stato trovato a distanza di diversi metri dal mezzo, con ferite in tutto il corpo.

Per lui è quindi stato necessario il trasporto con codice rosso in ospedale: è stato ricoverato a Villa Sofia. In piazza Nascè, per effettuare i rilievi, gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente sono in corso. Rallentamenti al traffico delle auto nella zona.