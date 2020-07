SIRACUSA – Siracusa è la prima città capoluogo d’Italia, o almeno della Sicilia, a rispondere alla chiamata dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Questa mattina si è costituito il gruppo consigliare di ‘Italia Viva’, il nuovo soggetto politico lanciato da Renzi, che è oggi forza di governo. A far parte del nuovo gruppo a Palazzo Vermexio sono Antonino Trimarchi, Laura Spataro ed Enzo Pantano. “La costituzione della nuova formazione politica non altererà gli equilibri politici nell’amministrazione comunale di Siracusa – garantisce l’ex primo cittadino Giancarlo Garozzo – unico caposaldo ‘renziano’ in provincia di Siracusa”.

I tre consiglieri comunali di “Italia Viva” in una nota diffusa alla stampa, hanno motivato la loro scelta di aderire al nuovo partito. “ Si tratta di una decisione convinta – spiegano Trimarchi, Spataro e Pantano – per nulla calata dall’alto. Per nostra formazione culturale e politica – ci riconosciamo nello schieramento di Matteo Renzi – e andremo a ricoprire il ruolo di ‘ moderati’ in Consiglio. Gli estremismi non ci sono mai piaciuti. Per fare un esempio pratico – proseguono i tre consiglieri – condividiamo in pieno il programma del ministro alla Famiglia, Elena Bonetti, quando chiede al governo Conte di avere gli asili nido gratis e l’assegno unico per i figlio. Anche noi siamo per uno ius culturae. Non possiamo condividere il decreto Pillon, un testo ideologico, perché per le persone fragili serve rispetto”.

Giancarlo Garozzo sottolinea che ‘Italia Viva’ a Siracusa e nei Comuni della provincia non sarà un taxi. “A bordo – spiega l’ex sindaco di Siracusa – saliranno soltanto le persone perbene, così come lo sono i tre consiglieri comunali. Da noi non ci sarà spazio per affaristi della politica e saltinbanchi. Lavoriamo per un futuro migliore dei nostri figli e delle comunità”.

L’onore e l’onere del capogruppo di ‘Italia Viva’ al Comune di Siracusa, toccherà a Laura Spataro. “Sono in stretta simbiosi con i miei colleghi e saremo una squadra”.