Rotaract per l’ambiente

PALERMO – Domenica all’insegna dell’ecologia e dell’impegno civico per il Rotaract 2110 Sicilia-Malta, appartenenti alla Zona Panormus. Armati di scope, palette e sacchi neri, i volontari dell’associazione si sono riuniti in alcuni punti strategici della provincia palermitana e hanno realizzato la pulizia straordinaria di diverse aree. Tra queste anche il litorale che costeggia via Messina marine. Ma l’iniziativa è stata estesa anche ad altre zone: a Bagheria, ad esempio, il Rotaract club ha lavorato per sistemare lo spazio la stazione mentre il Rotaract club “Costa Gaia” si è occupato di attività simili in altre zone, sempre lungo la costa. Attenzione anche alla differenziazione dei materiali recuperati, che sono stati adeguatamente smistati e pronti per essere smaltiti. L’iniziativa è stata supportata dall’amministrazione comunale di Palermo e dall’azienda Rap, che si è adoperata per recuperare i rifiuti più ingombranti abbandonati lungo la battigia.