Ovs assume

Nuovi posti di lavoro nel mondo della moda: Ovs sta selezionando figure per assunzioni nei punti vendita e in sede. Tra le tappe della propria crescita, la catena di abbigliamento e accessori del gruppo Coin prevede assunzioni praticamente in tutta Italia: sono disponibili posti in Abruzzo, Campania, Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Sardegna e Sicilia. Per i giovani senza esperienza, inoltre, Ovs offre percorsi di formazione sul campo.

Le posizioni aperte nei punti vendita

Addetti al magazzino. Il profilo è richiesto a Camposanpiero (Padova), Roma Marconi, Roma Appia, Milazzo (Como), Ragusa, Seregno (Monza e Brianza), Casalbertone (Roma), Villafranca di Verona, Cagliari, Villasanta (Monza e Brianza), San Donà (Venezia), Marcon (Venezia), Rovato (Brescia), Jesolo (Venezia), Assago (Milano), Rozzano (Milano), Erba (Como), Torino, Vittorio Veneto (Treviso), Alba Colonnella (Teramo), Megliadino (Padova).

La ricerca è rivolta a candidati preferibilmente con esperienza pregressa nel settore del ‘fashion retail’, con ottime capacità dialettiche e di relazione, e che siano predisposti al lavoro di squadra. Si occuperanno di gestire la riserva della merce, in stretta collaborazione con l’area vendite.

Addetti alla vendita. Opportunità lavorative a Rho (Milano), Medicina (Bologna), Collatina (Roma), Lastra a Signa (Firenze), Milano, Latina, Mondovì (Cuneo), Brescia, Montecatini (Pistoia), Borgo San Lorenzo (Firenze), Milazzo (Messina), Capo D’Orlando (Carbonia-Iglesias), Caltagirone (Catania), Mestre (Venezia), Savona, Saint Christophe (Aosta), Fidenza (Parma), Casalecchio di Reno (Bologna), Vittorio Veneto (Treviso), Ariccia (Roma), Cagliari, Sassari, Villanova Castenaso (Bologna), Nola (Napoli), Roma Libia, Trissino (Vicenza), Melilli (Siracusa), Oderzo (Treviso), Creazzo (Vicenza), Schio (Vicenza), Roma Prati Fiscali, Sondrio, Zola Predosa (Bologna), Roma Casalotti, Belluno, Milano City Life, Cernusco Lombardone (Lecco), Rieti, Brescia, Marcon (Venezia), Viterbo, Jesolo (Venezia), Lamezia Terme (Catanzaro)

Ricercate persone che sappiano lavorare in team, con spiccate doti relazionali e comunicative, che conoscano di una o più lingue straniere e che abbiano capacità di risolvere i problemi. Ovs preferisce i candidati con esperienza pregressa nel ruolo e nel settore del ‘fashion retail’, e che conoscono il ‘fashion system’ e le tecniche di ‘visual merchandising’.

Allievi store manager. La ricerca comprende tutto il territorio nazionale. La selezione è rivolta a laureati o diplomati, con conoscenza della lingua inglese e disponibili agli spostamenti. I candidati selezionati verranno formati tramite l’Ovs store management school con l’obbiettivo finale dell’assunzione. Inizialmente il contratto sarà a tempo determinato e durerà 12 mesi.

Operations planner. Sono richiesti a Pontenure (Piacenza). La selezione è aperta a laureati in Ingegneria gestionale, Statistica o Matematica con esperienza tra i 3 e i 5 anni in una posizione analoga, e in realtà moderne come aziende di produzione o lavorazione di prodotti di largo consumo.

Le assunzioni in sede centrale, a Venezia-Mestre

IT security specialist. Il gruppo cerca laureati in Ingegneria informatica o in indirizzo tecnico-informatico, con almeno 5 anni di esperienza pregressa nella stessa posizione e in aziende strutturate.

Operatore d’acquisto. La selezione è rivolta a laureati in discipline economiche. Si richiede la conoscenza della lingua inglese.

Product graphic specialist. Si cercano laureati in Disegno Industriale o Design della Moda, o che abbiano conseguito attestati di frequenza a corsi professionali post diploma nell’ambito della moda. Si richiede esperienza di 2 o 3 anni in un ruolo analogo e la conoscenza dei principali software grafici, come Adobe Illustrator o Adobe Photoshop.

Assistant product manager. Questa figura avrà un compito di supporto e si occuperà della gestione di acquisto e creazione delle collezioni ricercando nuove tendenze, delle relazioni con i ‘buying office’ esteri e con l’area import/export, e del ciclo di campionatura dal prototipo alla definitiva approvazione nel rispetto di tempi e costi definiti.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del gruppo, ‘Lavora con noi’, creando un profilo personale e registrando gratuitamente il curriculum vitae nell’apposito form di candidatura; il profilo potrà essere utilizzato per candidature successive. Rimane sempre disponibile l’opzione dell’autocandidatura, attraverso la pagina web ‘Ovs Lavoro’.