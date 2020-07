Carmelo Prestipino, 79 anni, è deceduto durante il trasporto in elisoccorso.

PATTI (MESSINA) – Carmelo Prestipino, 79 anni, è deceduto durante il trasporto in elisoccorso, prima di raggiungere il Policlinico di Messina, dopo uno schianto con la sua auto contro il muro di uno stabile a Mongiove, Patti (Me). Con lui a bordo c’era anche la moglie di 75 anni, attualmente ricoverata al Papardo di Messina in prognosi riservata. Indaga la Polizia municipale di Patti. (ANSA).