Secondo le previsione de ilmeteo.it, il quadro meteorologico sull’Italia ha ormai assunto un aspetto prettamente autunnale. Le alte pressioni, almeno per ora, hanno abbandonato il nostro Paese lasciandolo spesso in balia delle perturbazioni nord atlantiche. Una di questa, unita ad un ciclone in formazione sul mare di Liguria, investirà lunedì l’Italia. In questo frangente non solo il meteo sarà destinato fortemente a peggiorare ma ci attendiamo anche l’arrivo di VENTI BURRASCOSI pronti a FLAGELLARE molte regioni con raffiche fino a 100 km/h. Già dalle primissime ore di lunedì 7 ottobre , l’atteso ciclone in formazione sul mar Ligure si sposterà velocemente verso il medio Tirreno e poi sul mar di Sicilia. I venti ruoteranno in senso antiorario attorno ad una sorta di mulinello impazzito con valori di pressione di circa 1006 hPa. Attendiamoci dunque intense raffiche di MAESTRALE fino a 90-100 km/h sulla Sardegna con la possibilità di mareggiate soprattutto lungo le coste occidentali dell’Isola. Soffierà impetuoso il GRECALE tra Toscana, il Lazio e la Campania con punte ad oltre 70-80 km/h. Di conseguenza anche su queste aree aspettiamoci un mare molto mosso o agitato. Ma i venti burrascosi non risparmieranno nemmeno i settori adriatici dove la BORA sarà pronta a spazzare i litorali del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia, la Romagna, le Marche fino all’Abruzzo con raffiche a più di 40 km/h. In seguito, il peggioramento, raggiungerà anche le regioni del Sud, specie tra la notte di lunedì e la giornata di martedì 8 quando sarà accompagnato da intense raffiche di TRAMONTANA in particolare tra Basilicata, Calabria e settori ionici della Sicilia.