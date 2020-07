PALERMO – Il traffico sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è attualmente bloccato in prossimità del km 179,100, a Cefalù (PA), a causa della presenza di fango scivolato sul piano viabile dalla scarpata di monte in seguito alle intense precipitazioni delle ultime ore. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La strada è stata chiusa al traffico con deviazioni in loco per consentire la rimozione dei detriti.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.