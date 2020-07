CATANIA – Giuseppe Cusimano, 40 anni, è indagato con l’accusa di omicidio stradale perché era alla guida della Seat Leon che si è schiantata, tragicamente, contro il guardrail sulla Statale 121. Un’auto letteralmente spezzata in due, con la parte posteriore finita a decine di metri dal luogo dell’impatto: il guardarail che lambisce lo svincolo prima di Piano Tavola. Con l’incidente di stanotte e le quattro vittime, i morti dell’ultima settimana salgono a 5, tutti nello stesso punto. Solo che a differenza di qualche giorno fa, quando a perdere la vita è stato il 65enne Antonino Crisafulli, stavolta ci sono troppe ombre sulle cause di questo impatto fatale.

L’INCHIESTA – La Procura di Catania ha aperto un fascicolo sull’incidente, l’ipotesi è omicidio stradale. A guidare il veicolo era Cusimano: gli inquirenti vogliono capire innanzitutto se abbia assunto sostanze stupefacenti o alcolici. Per questo dovrebbe già essere stato sottoposto ai relativi test. Escludendo l’assunzione di stupefacenti, resta aperta la possibilità che lo stesso, visto l’orario dell’impatto, circa le 4.30, possa essere stato vittima di un colpo di sonno. Da non escludere, poi, la cattiva visibilità dello spartitraffico e il possibile concorso di un’altra autovettura, ma c’è un fatto che, sino a questo momento, appare inconfutabile: l’alta velocità. La Seat Leon, con a bordo 5 persone, si è spezzata, come detto, in due e l’impatto è stato così violento che è come se l’autovettura fosse esplosa. Addirittura mezza macchina è stata trovata accanto ai binari della ferrovia Circumetnea. Quindi l’alta velocità rischia di essere una delle cause principali della strage.

LE VITTIME – Lucrezia Diolosà Farinato, 28 anni, Salvatore Moschitta di 20, un ragazzo di 17 anni, Manuel Petronio, e una ragazzina di 15, Erika Germana Bozza. Sono questi i nomi delle vittime dell’incidente sulla 121. Insieme erano stati al ballare al Banacher, nota discoteca del litorale catanese. Una serata come tante altre, immortalata dalle foto scambiate su Instagram. Poi la decisione di tornare a casa, su quella statale.

IL CORDOGLIO – “Siamo ancora increduli e storditi dalla terribile notizia che quattro nostri concittadini giovani,giovanissimi, abbiano perduto la vita in un gravissimo incidente stradale sulla strada statale 121”. Lo afferma il sindaco di Adrano, Angelo D’agate, sull’incidente stradale di Belpasso, nel Catanese, in cui sono morti quattro giovani, compresi due minorenni. “Un’immane tragedia – aggiunge il sindaco sulla propria pagina di Facebook – ha colpito la nostra Comunità che in silenzio e con le lacrime agli occhi fa proprio il grande dolore ed il grave lutto subito dai familiari, ai quali ci stringiamo con un abbraccio fraterno”.