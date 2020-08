PALERMO – La vecchia società U.s. Cittá di Palermo è fallita. Lo ha deciso il tribunale presieduto da Gabriella Giammona. A nulla è servita la disponibilità della famiglia Zamparini a versare 10 milioni di euro. Il patron e i suoi figli, ma anche la Arkus, ex proprietaria, i revisori dei conti della vecchia società, speravano nel concordato. Il tribunale scrive: “Risulta acclarata la sussistenza dello stato di insolvenza tenuto conto delle ingentissime esposizioni debitorie gravanti sulla società”.

Adesso la parola passa di nuovo ai pubblici ministeri per il delicato capitolo investigativo. La contestazione della bancarotta fraudolenta appare lo scenario più probabile visto che il pm Andrea Fusco con una memoria depositata l’11 ottobre ha insistito nella richiesta di revoca del concordato preventivo e nell’istanza di fallimento della società, deducendo “la natura fraudolenta degli atti posti in essere dalla stessa nella pendenza della procedura e la non percorribilità della soluzione concordataria”.