L'annuncio del ministro per il Sud

PALERMO – “Ho chiesto a Cgil Cisl e Uil e alle associazioni datoriali di istituire un tavolo permanente per fare insieme il punto delle emergenze e delle prospettive di sviluppo per la Sicilia”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ai cronisti dopo avere incontrato una delegazione di Cgil Cisl e Uil e subito dopo i rappresentanti delle associazioni datoriali.

(ANSA)