MILAZZO (MESSINA) – A Milazzo (Me) sono stati vinti 500 mila euro con un gratta e vinci da 5 euro. Il fortunato giocatore ha comprato il tagliando nella rivendita di Dora Minuti che si trova in via XX Luglio, aperta 24 ore “no stop”. Vista la sua ubicazione, è punto di riferimento, anche per un semplice caffè, per tutti gli operai diretti nella zona industriale milazzese.

Dora Minuti non ha idea di possa essere il fortunato. “Tutte le mattine, dalle prime luci dell’alba, il bar è pieno di lavoratori diretti alla Raffineria, alla centrale A2A e alle varie industrie della zona industriale – dice – Mercoledì scorso, intorno alle sei, un signore mi ha chiesto un ‘Miliardario’ di 5 euro, ma come lui altri hanno chiesto gratta e vinci. Il fortunato acquirente dopo aver grattato la combinazione che gli ha portato una vincita da 500 mila euro, non ha fatto capire nulla e si è allontanato tranquillamente”.(ANSA).