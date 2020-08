Halloween incerto

Serata di Halloween in bilico, freddo e maltempo durante il ponte di Ognissanti: dal sito ilMeteo.it non arrivano previsioni incoraggianti, che anzi sembrano suggerire l’arrivo del ‘vero’ autunno in netto ritardo.

Stasera l’Italia sarà divisa dal meteo. Non pioverà al Nord, tranne deboli piovaschi sul basso Piemonte e il levante ligure; vari rovesci sparsi colpiranno invece le coste toscane, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio, la Sardegna e poi ancora la Campania, la Basilicata e la Calabria.

Domani le regioni Italiane inizieranno a fare i conti con l’autunno: un vortice di bassa pressione interesserà soprattutto il Sud, con precipitazioni e temporali isolati, ma anche la Sardegna e il Lazio. Nord e Centro potranno godere di qualche schiarita, ma le previsioni indicano che le temperature miti dei giorni scorsi saranno solo un ricordo.

Nel weekend la fase peggiore, a causa dell’arrivo di due perturbazioni: la prima, sabato, porterà a un deciso peggioramento a Nordovest, al Centro e al Sud sul versante tirrenico; domenica arriverà la seconda, più intensa, che colpirà soprattutto la Lombardia e molti tratti del Centro, con forti piogge, temporali e locali nubifragi in Toscana, Umbria e Lazio. Il Sud, e principalmente la Campania, saranno colpiti da precipitazioni e raffiche di scirocco e libeccio fino a 80 chilometri orari.