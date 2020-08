PALERMO – Contro il ‘caro tariffe’ dei collegamenti aerei dalla Sicilia al resto del Paese sarà presentato un emendamento alla manovra di bilancio per l’introduzione della tariffa sociale. Lo ha annunciato il vice ministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri ai cronisti durante un incontro a Palermo con Provveditore ai lavori pubblici, Gianluca Ievolella. Cancelleri ha spiegato che “al momento si sta ragionando se applicare la tariffazione sociale ad alcuni soggetti come studenti, anziani, sportivi o a tutti i residenti in Sicilia”, sottolineando che la misura rientrerebbe nelle regole comunitarie. La norma, in fase di stesura, prevede l’istituzione di un fondo nazionale, il vice ministro non ha specificato l’eventuale plafond. “Martedì incontrerò il ministro Paola De Micheli”, ha detto.

“Sul rincaro delle tariffe aeree dalla Sicilia verso le altre regioni ci sono responsabilità da parte di tutti: un biglietto da Palermo a Roma a 400 euro è scandaloso, vergognoso e inaccettabile. Solo con le lamentele non si risolve nulla, noi stiamo lavorando alle soluzioni. Spero che la tariffazione sociale arrivi entro Natale”. “Ho già incontrato i vertici dell’Enac sul problema del rincaro delle tariffe aeree dalla Sicilia; la prossima settimana incontrerò i dirigenti di Vueling, per capire i motivi per cui ha deciso di cancellare il volo Palermo-Roma, e quelli di Alitalia. Le tratte Catania-Roma e Palermo-Roma sono quelle col maggior numero di passeggeri in Italia, per cui stiamo approfondendo i motivi di quanto sta accadendo sulle tariffe”

La Regione siciliana non ha chiesto la continuità territoriale per Palermo e Catania, è il motivo per cui i due scali non rientrano nelle agevolazioni”. Giancarlo Cancelleri, ha spiegato che la continuità territoriale riguarda al momento le isole minori, mentre per Trapani e Comiso (per entrambi un fondo di 50 mln di euro) si aspetta il via libera della commissione Ue; ma anche per quest’ultimo caso il vice ministro tira le orecchie alla Regione: “Ha presentato in ritardo la richiesta”. “Se la Regione presentasse la richiesta anche per Palermo e Catania il ministero si attiverebbe immediatamente”, ha assicurato Cancelleri.

“Le tratte aeree da e per la Sicilia hanno subito un’impennata ai prezzi incredibile. Siamo al limite del cartello tra le due compagnie rimaste dopo l’addio di Vueling. I siciliani non possono spendere cifre esorbitanti per andare a Milano o a Roma. Va garantita la continuità territoriale. Bene l’impegno del viceministro Cancelleri a risolvere la questione nella prossima legge di bilancio con un emendamento”. Lo afferma il deputato siciliano di LeU Erasmo Palazzotto.