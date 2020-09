Rito alternativo per i boss della cupola di Cosa Nostra

PALERMO – In cinquantuno saranno processati con il rito abbreviato. La stragrande maggioranza degli imputati, a cominciare dai boss della nuova cupola di Cosa Nostra, ha scelto il rito alternativo. Il processo sarà celebrato allo stato degli atti già a disposizione del giudice Rosario Di Gioia e, come previsto dal rito, in caso di condanna gli imputati avranno uno sconto di un terzo della pena.

Il blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dei sostituti Bruno Brucoli, Amelia Luise, Francesca Mazzocco, Dario Scaletta e Gaspare Spedale, bloccò la nuova commissione provinciale di Cosa Nostra. I capimafia si riunirono a maggio del 2018 in una palazzina di Baida.

A presiedere l’assise mafiosa fu Settimo Mineo, boss di Pagliarelli. Al suo fianco c’erano Gregorio Di Giovanni di Porta Nuova, Francesco Colletti di Villabate, Leandro Greco di Ciaculli (è il nipote di Michele Greco, il ‘papa’ della vecchia mafia), Giovanni Sirchia di Passo di Rigano, Calogero Lo Piccolo di San Lorenzo. Della cupola faceva parte anche Filippo Bisconti di Belmonte Mezzagno che, così come Colletti, ha scelto di collaborare con la giustizia.

Ecco chi ha scelto l’abbreviato: Filippo Cusimano, Stefano Albanese, Filippo Annatelli, Gioacchino Badagliacca, Filippo Salvatore Bisconti, Giuseppe Bonanno, Carmelo Cacocciola, Giovanni Cancemi, Francesco Caponetto, Francesco Colletti, Giovanna Comito, Giuseppe Costa, Maurizio Crinò, Rubens D’Agostino, Gregorio Di Giovanni, Filippo Di Pisa, Andrea Ferrante, Salvatore Ferrante, Vincenzo Ganci, Giusto Giordano, Michele Grasso, Leandro Greco, Marco La Rosa, Gaetano Leto, Erasmo Lo Bello, Calogero Lo Piccolo, Sergio Macaluso, Michele Madonia. Umberto Maiorana, Domenico Mammi, Giusto Francesco Mangiapane, Matteo Maniscalco, Antonio Giovanni Maranto, Luigi Marino, Fabio Messicati Vitale, Giovanni Salvatore Migliore, Settimo Mineo, Andrea Mirino, Salvatore Mirino, Massimo Mulè, Domenico Nocilla, Salvatore Pispicia, Gaspare Rizzuto, Michele Rubino, Giovanni Salermo, Pietro Scafidi, Salvatore Sciarabba, Giuseppe Serio, Giovanni Sirchia, Salvatore Sorrentino. Vincenzo Sucato.

Abbreviato condizionato per Rosolino Mirabella e Salvatore Troia. Il giudice non ha ancora sciolto la riserva sulla richiesta di abbreviato di Giacomo Alaimo e Nicolò Orlando.

Proseguono in ordinario, e il prossimo 21 novembre sapranno se saranno o meno rinviati a giudizio, Francesco Antonio Fumuso, Simone La Barbera, Pietro Lo Sicco, Stefano Polizzi, Giusto Amodeo e Pietro Merendino,