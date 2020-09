L'autopsia chiarirà le cause del decesso del ragazzo di 21 anni.

PALERMO – La sua morte ha gettato tutta la borgata di Sferracavallo nello sconforto. Sono increduli e sotto choc tutti coloro che conoscevano Salvo Licari, un ragazzo di 21 anni trovato senza vita ieri dalla madre. Il decesso sarebbe avvenuto nel sonno, ma il giovane, secondo quanto ha riferito la donna, aveva il volto tumefatto. Un aspetto che sarà chiarito dall’autopsia disposta dal pm di turno.

L’esame accerterà le cause della morte di Licari, che abitava con i genitori a Sferracavallo e aveva frequentato l’istituto alberghiero Paolo Borsellino. Decine i messaggi che nelle ultime sono stati dedicati a lui sui social: “Non ci posso credere, una persona col cuore d’oro, la vita porta via sempre le persone migliori, riposa in pace amico mio”, scrive Elia.

“Riposa in pace, rimarrai sempre nei nostri cuori”, aggiunge Gabriele. Salvo amava giocare a calcio, trascorrere il tempo libero con gli amici. E nel piccolo centro alle porte di Palermo lo conoscevano in tanti: “Vola via, ma sei sempre con noi”, scrive Giovanni.