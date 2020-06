PALERMO – Un nuovo furto è stato compiuto in un asilo nido. Questa volta ad essere preso di mira è stato il “Pantera rosa” di via Cortigiani a Palermo, nel mirino dei vandali anche nelle scorse settimane. Ad essere rubato, un elettrodomestico appena acquistato dall’amministrazione. “E’ una sequenza di furti inquietante per tempi e modalità, che ancora una volta – hanno commentato il sindaco Orlando e l’assessora Marano – colpisce le bambine e i bambini dei nostri asili. Facciamo l’ennesimo appello agli abitanti dei quartieri oggetto continuo dei furti chiedendo collaborazione, denuncia, fermezza. L’amministrazione comunale continua e continuerà a non abbassare la guardia ma sollecitiamo cooperazione affinché un piano, per mettere in sicurezza gli oggetti di proprietà dei bambini, possa funzionare efficacemente”.

(ANSA).