ENNA – Numerose calzature di fabbricazione cinese le cui suole contenevano una concentrazione superiore al consentito di Bis-2-etilesilftalato (DEHP), un composto chimico tossico e pericoloso per la salute umana bandito dalla Commissione Europea, sono state sequestrate, insieme ad altri articoli, dalla Guardia di finanza in un emporio di Enna. Il titolare è stato denunciato per la violazione dell’art. 112 del Codice del Consumo, che prevede, oltre la reclusione da 6 mesi ad un anno, anche il pagamento di un’ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

(ANSA).