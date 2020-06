PALERMO – I carabinieri hanno denunciato sei titolari di centri scommesse a Palermo. I controlli sono scattati in zona Malaspina, in piazza Amendola, in via Messina Marine, in via Giafar, al Villaggio Santa Rosalia, in zona Fiera. Gli esercenti sono stati multati complessivamente per 265 mila euro. Tra gli esercizi c’era chi non era autorizzato, chi completamente abusivo e per questo è scattato anche il sequestro. Sono state sequestrate anche attrezzature non conformi alla legge.

(ANSA).