SIRACUSA – Intimidazione ieri notte contro una pizzeria in via Pietro Novelli, zona nord di Siracusa. Una bomba carta è esplosa davanti ala saracinesca dell’esercizio commerciale. Gli agenti di polizia hanno raccolto la testimonianza del titolare ed acquisito le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona per trovare elementi utili. Secondo gli investigatori l’episodio potrebbe essere legato al racket delle estorsioni o ad un messaggio riconducibile alla vita privata della vittima.

